В селе Менщиково Курганской области открылся обновленный ДК

Дом культуры в селе Менщиково Курганской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении культуры региона.
Во время работ специалисты привели в порядок кровлю, покрасили фасад, смонтировали подсветку, заменили напольное покрытие, обновили стены и потолки, оконные и дверные конструкции и многое другое. Помимо этого, были закуплены кресла для зрительного зала, звукоусилительное и проекционное оборудование.
«Благодаря активной поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова культурные учреждения региона получают серьезную помощь: проводятся ремонты, закупается новое оборудование. Это создает не только комфортные пространства для досуга и творчества жителей, но и привлекает молодых специалистов, которые с энтузиазмом приходят работать в село в такие прекрасные условия», — отметила начальник управления культуры региона Наталья Гончаренко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.