Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты

Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными — к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.