Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты

Набиуллина: почти 17 млн россиян оформили самозапрет на кредиты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Почти 17 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, механизм оказался очень востребованным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

«С марта работает механизм самозапретов на кредиты, мы тоже с вами обсуждали. Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек», — сказала она.

По словам главы регулятора, самозапрет — это хорошая страховка. «Но для этого все равно человеку нужно, пусть минимальные, но действия совершить», — уточнила Набиуллина.

Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными — к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше