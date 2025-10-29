В Курске благоустроили сквер «Спутник»

Благоустройство сквера «Спутник» провели в Курске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
В парковой зоне общественного пространства заменили тротуарное покрытие и расширили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и качели. Также там высадили кустарники и деревья, посеяли газон. Для комфортного отдыха в вечернее время специалисты смонтировали освещение.
«Сквер “Спутник” стал победителем ежегодного онлайн-голосования, в котором приняли участие более 50 тысяч человек. Именно благодаря этому была выбрана концепция благоустройства, и территория быстро завоевала популярность среди горожан», — рассказал начальник отдела реализации муниципальных программ комитета городского хозяйства Олег Сушко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.