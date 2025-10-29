Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курске благоустроили сквер «Спутник»

Там высадили деревья и смонтировали освещение.

Благоустройство сквера «Спутник» провели в Курске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

В парковой зоне общественного пространства заменили тротуарное покрытие и расширили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и качели. Также там высадили кустарники и деревья, посеяли газон. Для комфортного отдыха в вечернее время специалисты смонтировали освещение.

«Сквер “Спутник” стал победителем ежегодного онлайн-голосования, в котором приняли участие более 50 тысяч человек. Именно благодаря этому была выбрана концепция благоустройства, и территория быстро завоевала популярность среди горожан», — рассказал начальник отдела реализации муниципальных программ комитета городского хозяйства Олег Сушко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.