В Детскую школу искусств города Удачного в Якутии поступило оборудование

Новые музыкальные инструменты и оборудование поступили в Детскую школу искусств города Удачного в Якутии при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
Учреждение получило акустический рояль, графические планшеты и компьютерные столы для работы на уроках графического дизайна, складные походные стулья для пленэров, складные стулья и парты для работы в классах художественного отделения. Также поступили регулируемые ученические парты для занятий по теоретическим дисциплинам в младших классах, передвижные напольные стенды для оформления выставок и размещения информации для учащихся и посетителей школы, разнообразные гипсовые фигуры, муляжи овощей, фруктов и многое другое.
Теперь до конца ноября планируется завезти в школу чучела животных и птиц для натурного фонда художественного отделения. Они позволят значительно повысить интерес юных художников к творчеству и усовершенствовать навыки изобразительного искусства.
«Благодаря реализации национального проекта “Семья” мы значительно укрепили нашу материально-техническую базу. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, мебели и наглядных пособий значительно повысит уровень обучения и интерес к творчеству юных художников и музыкантов. Профессиональная подготовка учащихся к конкурсам, фестивалям, выставкам и концертам различного уровня с использованием нового оборудования станет значительно лучше», — отметила директор Детской школы искусств Анастасия Боканча.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.