В Детскую школу искусств города Удачного в Якутии поступило оборудование

Учреждение получило акустический рояль, графические планшеты и компьютерные столы для работы на уроках графического дизайна, складные походные стулья для пленэров, складные стулья и парты для работы в классах художественного отделения. Также поступили регулируемые ученические парты для занятий по теоретическим дисциплинам в младших классах, передвижные напольные стенды для оформления выставок и размещения информации для учащихся и посетителей школы, разнообразные гипсовые фигуры, муляжи овощей, фруктов и многое другое.