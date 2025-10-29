Российской лыжнице Ольге Рочевой провели операцию в Нижнем Новгороде

Согласно информации, Ольга Рочева представляла Россию на Олимпиадах в Турине в 2006 году и Ванкувере в 2010 году, а сейчас она занимается тренерской деятельностью. У спортсменки был поврежден хрящ надколеннико-бедренного сустава, она приехала на операцию в Нижний Новгород из Сыктывкара.