Российской лыжнице Ольге Рочевой провели операцию в Нижнем Новгороде

Российской лыжнице и участнице двух Олимпийских игр Ольге Рочевой провели операцию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, Ольга Рочева представляла Россию на Олимпиадах в Турине в 2006 году и Ванкувере в 2010 году, а сейчас она занимается тренерской деятельностью. У спортсменки был поврежден хрящ надколеннико-бедренного сустава, она приехала на операцию в Нижний Новгород из Сыктывкара.
Лыжнице провели хондропластику — в полость сустава введен специальный гель, который затвердеет, однако сохранит свою эластичность. В дальнейшем гель сможет полностью заменить хрящевую поверхность.