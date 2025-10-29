В Пермском крае привели в нормативное состояние Кокуйский мост

Кокуйский мост в городе Очере Пермского края отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Сооружение проходит через реку Очер. В ходе работ мастера разобрали старую конструкцию и смонтировали новую. Также они сделали съезды и водопропускные трубы, уложили дорожную одежду. В завершении специалисты установили барьерное и перильное ограждение и укрепили откосы.
Мост является важной частью маршрута общественного транспорта № 2. Также он связывает кварталы Спецшкола, Нефтеразведка, Заречный и поселок Громова с центром города. Через переправу можно добраться к Очерскому краеведческому музею им. А. В. Нецветаева, автостанции, школе и другим значимым объектам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.