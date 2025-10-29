Молодых музыкантов и художников Самарского региона поддержат стипендиями

Я рисую и леплю с четырех лет. Этот удивительный мир открыли мои родители. Но талант и гены — это еще не все. Чтобы достичь успеха, надо много работать и постоянно развиваться. Я несколько раз проходил обучение в образовательном центре «Сириус» и других образовательных организациях, в дальнейшем, как окончу наше училище, планирую поступать во ВГИК, на художника кино.