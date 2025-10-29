На центральных улицах Москвы временно закрыли движение

«Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем; на внутренней стороне Садового кольца перед проспектом Мира; на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира; на Новоарбатском мосту в сторону центра», — говорится в сообщении.
Затем движение закрыли еще на нескольких улицах.
«Движение ограничено: на проспекте Мира перед ТТК в направлении центра; на проспекте Мира в районе дома 127 в направлении центра; на Боровицкой площади; на Пречистенской набережной перед Большим Каменным мостом», — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят быть внимательными при построении маршрута.
В новость были внесены изменения (12:46 мск) — добавлена информация о закрытии движения еще на нескольких улицах.