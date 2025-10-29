Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На центральных улицах Москвы временно закрыли движение

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Движение транспорта временно закрыто в центре Москвы, в том числе, на Новоарбатском мосту в сторону центра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем; на внутренней стороне Садового кольца перед проспектом Мира; на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира; на Новоарбатском мосту в сторону центра», — говорится в сообщении.

Затем движение закрыли еще на нескольких улицах.

«Движение ограничено: на проспекте Мира перед ТТК в направлении центра; на проспекте Мира в районе дома 127 в направлении центра; на Боровицкой площади; на Пречистенской набережной перед Большим Каменным мостом», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными при построении маршрута.

В новость были внесены изменения (12:46 мск) — добавлена информация о закрытии движения еще на нескольких улицах.