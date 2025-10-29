Ричмонд
В Ростовской области после жалоб вновь проверили доступ к пруду на реке Журавка

Специалисты минприроды проверили подходы к пруду в Миллеровском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области повторно проверили возможность доступа к пруду на реке Журавка. Инспекцию организовали после жалоб местных жителей, сообщили в минприроды региона.

Водоохранную зону обследовали вблизи хутора Треневка. Специалисты выяснили, что многочисленные рвы, которые ранее преграждали проход к берегу, уже засыпаны грунтом, но с южной и восточной сторон водоема установлены таблички о запрете любительской рыбалки.

Информацию об ограничениях направили в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Представители ведомства должны выяснить законность установки табличек.

Кроме того, на берегу так и не устранили нарушения, выявленные в марте 2025 года.

Известно, что пруд ранее предоставили в пользование одному из предприятий. Теперь эта организация и правообладатели земельных участков получили предостережения. Следующая выездная проверка запланирована на ноябрь.

