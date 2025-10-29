В Ростовской области после жалоб вновь проверили доступ к пруду на реке Журавка

Водоохранную зону обследовали вблизи хутора Треневка. Специалисты выяснили, что многочисленные рвы, которые ранее преграждали проход к берегу, уже засыпаны грунтом, но с южной и восточной сторон водоема установлены таблички о запрете любительской рыбалки.