В Ростовской области после жалоб вновь проверили доступ к пруду на реке Журавка

В Миллеровском районе Ростовской области повторно проверили возможность доступа к пруду на реке Журавка. Инспекцию организовали после жалоб местных жителей, сообщили в минприроды региона.
Водоохранную зону обследовали вблизи хутора Треневка. Специалисты выяснили, что многочисленные рвы, которые ранее преграждали проход к берегу, уже засыпаны грунтом, но с южной и восточной сторон водоема установлены таблички о запрете любительской рыбалки.
Информацию об ограничениях направили в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Представители ведомства должны выяснить законность установки табличек.
Кроме того, на берегу так и не устранили нарушения, выявленные в марте 2025 года.
Известно, что пруд ранее предоставили в пользование одному из предприятий. Теперь эта организация и правообладатели земельных участков получили предостережения. Следующая выездная проверка запланирована на ноябрь.
