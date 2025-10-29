Ричмонд
Совёнок прилетел к пациентам больницы Семашко

Судя по всему, он хотел, чтобы его покормили.

Источник: НОКБ им Н. А. Семашко

Совёнок прилетел к пациентам нижегородской больницы имени Семашко. Об этом в своем телеграм-канале рассказал представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

Птица села на окно палаты и, возможно, ожидала, что кто-то из пациентов её покормит. Медперсонал посчитал зрелище умилительным.

«Сов на Родионова мы видим очень часто, они явно облюбовали местные зеленые массивы и склоны», — прокомментировал Никонов.

Ранее сообщалось, каких птиц можно встретить в Нижегородской области.