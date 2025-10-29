Ричмонд
Енотовидные собаки в Омской области активно готовятся к зимней спячке

Звери набирают жировые запасы и ищут убежища до наступления морозов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники БУ «Управление по охране животного мира» Омской области рассказали об осенней подготовке енотовидных собак к холодам. Октябрь стал для этих животных ключевым месяцем для накопления ресурсов перед длительной спячкой.

Енотовидная собака — единственный представитель семейства псовых в местной фауне, который впадает в зимнюю спячку. В октябре звери интенсивно откармливаются, потребляя мелких грызунов, насекомых, опавшие ягоды и падаль. Параллельно животные ищут надежные укрытия, часто занимают норы барсуков или лисиц.

С наступлением устойчивых морозов енотовидные собаки впадают в прерывистую спячку. В отличие от медведей, они иногда бодрствуют во время оттепелей и даже выходят на поиски пищи. Те особи, которые не успели набрать достаточный жировой запас, могут и вовсе не спать зимой.

Управление по охране животного мира напомнило омичам о необходимости бережно относиться к обитателям леса.

