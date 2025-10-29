Енотовидные собаки в Омской области активно готовятся к зимней спячке

С наступлением устойчивых морозов енотовидные собаки впадают в прерывистую спячку. В отличие от медведей, они иногда бодрствуют во время оттепелей и даже выходят на поиски пищи. Те особи, которые не успели набрать достаточный жировой запас, могут и вовсе не спать зимой.