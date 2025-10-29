Компания Ульяновской области разработала новую модель гражданского дрона

Отмечается, что с помощью этого БАС можно будет не только перевозить грузы, но и проводить обработку сельскохозяйственных земель. Сейчас аппарат находится на стадии полетных испытаний, тем не менее уже в 2026 году планируют запустить его мелкосерийное производство.