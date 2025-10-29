Ричмонд
Компания Ульяновской области разработала новую модель гражданского дрона

Он способен поднять груз весом до 20 кг.

Компания «ЗБМ-Аэро» из Ульяновской области разработала уникальную модель гражданского дрона «Лютик», сообщили в правительстве региона. Такие разработки отвечают задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Беспилотная авиасистема (БАС) оснащена шестью двигателями и пропеллерами на концах лучей. Такая конструкция обеспечивает повышенную грузоподъемность дрона. Эта модель способна поднять до 20 кг. Длительность полета «Лютика» с максимальной нагрузкой достигает трех часов, а еще он устойчив к низким температурам.

Отмечается, что с помощью этого БАС можно будет не только перевозить грузы, но и проводить обработку сельскохозяйственных земель. Сейчас аппарат находится на стадии полетных испытаний, тем не менее уже в 2026 году планируют запустить его мелкосерийное производство.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.