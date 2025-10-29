На Ольхоне в Байкале отремонтировали дорогу Хужир — Харанцы

Автодорогу Хужир — Харанцы, расположенную на крупнейшем острове Байкала — Ольхоне, привели в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
Протяженность отремонтированного объекта — 5 км. Основание проезжей части обустроили с помощью метода холодного ресайклинга с добавлением цемента и специального стабилизирующего материала. Эта технология делает дорожное покрытие более прочным и долговечным. Также специалисты установили сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.