Житель Челябинской области осужден за поддержку террористической организации

Во время судебного разбирательства также выяснилось, что фигурант в октябре 2024 года привлекался к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Тогда ему определили штраф в размере 10 тыс. рублей и 10 суток административного ареста.