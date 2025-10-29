Житель Челябинской области осужден за поддержку террористической организации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Приговор огласил Центральный окружной военный суд (Екатеринбург).
Напомним, ранее силовики привлекли к ответственности по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ местного жителя.
Из материалов дела следует, что южноуралец был сторонником запрещенной в России террористической организации «РДК»*, публично в мессенджере Telegram оправдывал ее деятельность и призывал россиян «встречать их с цветами».
В итоге ему назначили два года принудительных работ, штраф в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленник на два с половиной года лишен права администрировать сайты.
Во время судебного разбирательства также выяснилось, что фигурант в октябре 2024 года привлекался к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Тогда ему определили штраф в размере 10 тыс. рублей и 10 суток административного ареста.
«Русский добровольческий корпус»* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.
* Запрещенная в России террористическая организация.