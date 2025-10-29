Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восточные районы Дона установили рекорды по зерну

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вручил переходящие кубки руководителям Ремонтненского и Зимовниковского районов, признанных лидерами региона по производству зерновых.

Источник: donland.ru

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Церемония состоялась на торжественном мероприятии в честь Дня работника сельского хозяйства. Ремонтненский район показал рекордную урожайность ранних зерновых — 38,3 ц/га при среднеобластном показателе 25,9 ц/га. Зимовниковский район отмечен за наибольший валовой намолот зерна — 679,3 тысячи тонн.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на сложные погодные условия, область сохраняет лидирующие позиции в стране по производству зерновых, подсолнечника, молока, яиц и овощей. Особое внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности — регион занимает второе место в России по производству подсолнечного масла. В сельскохозяйственной отрасли региона работают более 9 тысяч организаций и около 280 тысяч человек.

Отмечен вклад трудовых династий и женщин-работниц АПК.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше