Восточные районы Дона установили рекорды по зерну

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Церемония состоялась на торжественном мероприятии в честь Дня работника сельского хозяйства. Ремонтненский район показал рекордную урожайность ранних зерновых — 38,3 ц/га при среднеобластном показателе 25,9 ц/га. Зимовниковский район отмечен за наибольший валовой намолот зерна — 679,3 тысячи тонн.
Губернатор подчеркнул, что, несмотря на сложные погодные условия, область сохраняет лидирующие позиции в стране по производству зерновых, подсолнечника, молока, яиц и овощей. Особое внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности — регион занимает второе место в России по производству подсолнечного масла. В сельскохозяйственной отрасли региона работают более 9 тысяч организаций и около 280 тысяч человек.
Отмечен вклад трудовых династий и женщин-работниц АПК.