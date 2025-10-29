Восточные районы Дона установили рекорды по зерну

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на сложные погодные условия, область сохраняет лидирующие позиции в стране по производству зерновых, подсолнечника, молока, яиц и овощей. Особое внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности — регион занимает второе место в России по производству подсолнечного масла. В сельскохозяйственной отрасли региона работают более 9 тысяч организаций и около 280 тысяч человек.