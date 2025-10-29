Продажу бензина в Бодайбо ограничили из-за ажиотажа после новостей СМИ — Юмашев

Отметим, что Бодайбинский район первым столкнулся с нехваткой бензина в регионе. Об ограничениях продажи топлива сообщалось в начале октября. Затем такая же ситуация образовалась в Киренском районе. Там сначала на один автомобиль отпускали не более 20 литров топлива, затем не более 30. На заправках скапливались километровые очереди из автомобилистов. 22 октября мэр Киренского района рассказал корр. агентства, что цены на бензин «взлетели» очень высоко — АИ-92 продают по 95 рублей за литр, а АИ-95 — по 100 рублей за литр. Такие баснословные цены, как следствие, «убили» все километровые очереди из автомобилистов. Добавим, что с 21 октября ограничение на продажу бензина ввела сеть АЗС «БРК» — не более 20 литров в одни руки на всех автозаправках сети в Приангарье, Бурятии и Забайкалье. Кроме того, по состоянию на 29 октября уже месяц нет бензина в части территории Черемховского района — топливо всех марок за исключением дизеля невозможно приобрести на АЗС вблизи села Голуметь и других небольших населенных пунктов.