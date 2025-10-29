Продажу бензина в Бодайбо ограничили из-за ажиотажа после новостей СМИ — Юмашев

IrkutskMedia, 29 октября. Ограничения на продажу бензина на АЗС в Бодайбинском районе ввели из-за возросшего спроса на топливо, который возник на фоне сообщений в СМИ. Такое заявление сделал мэр города и района Евгений Юмашев, отметив, что меры призваны исключить массовую скупку топлива и образование необоснованных запасов.
Как сообщается в тг-канале (18+) администрации Бодайбо и района, сейчас ограничения на продажу некоторых марок бензина действуют у двух собственников АЗС «ВЭК» и «Негоциант». «ВЭК» ограничил продажу АИ-92 до 50 литров в день, «Негоциант» — АИ-92 до 20 литров, АИ-95 — до 30 литров.
«Это связано с тем, что создан, искусственно, наверно, ажиотаж через СМИ, и для того, чтобы предотвратить массовую скупку и образование необоснованных запасов введены данные ограничения», — сказал Евгений Юмашев.
Мэр призвал не поднимать ажиотаж и панику на фоне сложившейся ситуации. Запас горючего достаточен для нужд всех жителей. При этом мэр добавил, что продолжается рост биржевых цен, а привычные схемы и объемы закупок для некоторых компаний оказались недоступны. Местные предприниматели активно работают над решением этой проблемы, находя новых поставщиков и закупая необходимые объемы топлива.
«Компания “ВЭК” завезла топливо в полном объеме на уровне прошлого года. “Негоциант”, хотя и завез меньше, чем год назад, но его все равно достаточно для бесперебойного снабжения Бодайбинского района. Бензин есть на территории, и вы можете спокойно заправлять свои автомобили», — подчеркнул Евгений Юмашев.
Отметим, что Бодайбинский район первым столкнулся с нехваткой бензина в регионе. Об ограничениях продажи топлива сообщалось в начале октября. Затем такая же ситуация образовалась в Киренском районе. Там сначала на один автомобиль отпускали не более 20 литров топлива, затем не более 30. На заправках скапливались километровые очереди из автомобилистов. 22 октября мэр Киренского района рассказал корр. агентства, что цены на бензин «взлетели» очень высоко — АИ-92 продают по 95 рублей за литр, а АИ-95 — по 100 рублей за литр. Такие баснословные цены, как следствие, «убили» все километровые очереди из автомобилистов. Добавим, что с 21 октября ограничение на продажу бензина ввела сеть АЗС «БРК» — не более 20 литров в одни руки на всех автозаправках сети в Приангарье, Бурятии и Забайкалье. Кроме того, по состоянию на 29 октября уже месяц нет бензина в части территории Черемховского района — топливо всех марок за исключением дизеля невозможно приобрести на АЗС вблизи села Голуметь и других небольших населенных пунктов.
Рост стоимости топлива на автозаправках, дефицит бензина и ограничения на продажу нефтепродуктов наблюдаются в разных регионах России. Тревожные тенденции топливного рынка не обошли стороной и Иркутскую область. Власти Приангарья прокомментировали ситуацию с дефицитом бензина, сообщив, что с федеральным центром прорабатывается вопрос об увеличении поставок нефтепродуктов.
28 октября власти региона озвучили, что Ангарский нефтеперерабатывающий завод в октябре текущего года уходил на плановый ремонт, сейчас ожидаем восстановления объемов производства топлива. На текущий момент основные региональные независимые операторы нефтепродуктов обеспечены бензинами на 20 дней. Иркутскнефтепродукт обеспечен топливом в достаточном объеме.
Ранее в правительстве РФ заявили, что на фоне проблем топливного рынка планируют начать закупать нефтепродукты из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Кроме того, в связи с резким ростом цен на бензин депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю (с 30 сентября по 6 октября) цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».