Компенсацию за оплату детского сада могут увеличить

Группа депутатов во главе с Дмитрием Гусевым предложила внести в Госдуму законопроект, который увеличит выплаты родителям на оплату детсадов.
По новому проекту размер компенсаций вырастет на 20%: до 40% за первого ребенка, до 70% за второго и до 90% за третьего ребенка.
Сейчас регионы устанавливают выплату по федеральному минимуму. Она составляет не менее 20% за первого малыша, 50% за второго и 70% за третьего.
Гусев подчеркнул, что поддержка семей с несколькими детьми — важнейшая задача для страны и ее будущего развития.