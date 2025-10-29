В Челябинской области дачники оставили на улице урожай, и его съели медведи

В окрестностях Миасса на территорию СНТ забрались дикие медведи. Косолапые пришли к дачам, чтобы съесть излишки урожая, которые выбросили садоводы. О происшествии рассказали в региональном отделении «Народного фронта». По словам общественников, с начала осени они получили уже десяток жалоб на вышедших к людям медведей.