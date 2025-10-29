В Челябинской области дачники оставили на улице урожай, и его съели медведи

В окрестностях Миасса на территорию СНТ забрались дикие медведи. Косолапые пришли к дачам, чтобы съесть излишки урожая, которые выбросили садоводы. О происшествии рассказали в региональном отделении «Народного фронта». По словам общественников, с начала осени они получили уже десяток жалоб на вышедших к людям медведей.
— Одна из главных причин — это стихийные свалки, — прокомментировал ситуацию ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян. — Во-вторых, в промышленных масштабах собирается урожай в лесах — грибы, ягоды, кедровые шишки. Это все люди собирают, сдают за деньги. Лесным жителям не остается еды.
Другие причины, по словам Карена Даллакяна, это инфекционные заболевания животных и охота, — травоядные гибнут, а хищникам приходится голодать. Кроме того, на ситуацию влияют вырубка лесов и строительство новых дорог. Животные ходят своими привычными маршрутами, а на пути у них возникает трасса или человеческое жилье.
Зоозащитник предложил проверить СНТ и избавиться от нелегальных свалок, вдобавок попросить охотничьи хозяйства подкармливать не только тех животных, охота на которых разрешена.
А в ОНФ обратились в прокуратуру с требованием проверить СНТ, которые расположены близко к местам обитания медведей на предмет нелегальных свалок, привлекающих диких зверей.