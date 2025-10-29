Ричмонд
Экс-глава администрации Ростова подал апелляцию после заключения под стражу

Суд в Ростове рассмотрит апелляционную жалобу Алексея Логвиненко.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал апелляционную жалобу на решение суда о заключении под стражу до 23 декабря 2025 года. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Защитой была подана апелляционная жалоба на постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании меры пресечения. Материал направлен в Ростовский областной суд, — прокомментировали в инстанции.

Слушания в Облсуде назначили на 31 октября 2025 года.

Напомним, по информации СК, экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Предварительно, в 2020 году «вопреки требованиям бюджетного законодательства был привлечен кредит коммерческого банка». В результате ущерб городу составил более 47 млн рублей.

