Игорь Кобзев поручил усилить контроль ситуации с топливообеспечением региона

Ситуация на топливном рынке Иркутской области находится на постоянном контроле регионального Правительства. Взаимодействие с Минэнерго России выстроено эффективно. Иркутская область активно участвует в работе федерального штаба по вопросам топливообеспечения субъектов Сибирского федерального округа. Необходимо усилить эту работу для оперативного поступления информации в Минэнерго РФ и координации стабильных поставок нефтепродуктов в регионы, подчеркнул Игорь Кобзев.
Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Александр Анчугин представил информацию о текущей ситуации. Уменьшение объемов выставляемого топлива на бирже связано с плановыми и внеплановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах. Например, Ангарский нефтеперерабатывающий завод в октябре текущего года проходил плановый ремонт, и сейчас ожидается восстановление объемов производства топлива.
На текущий момент основные региональные независимые операторы нефтепродуктов обеспечены бензином на 20 дней, сообщил Александр Анчугин. Компания «Иркутскнефтепродукт» имеет достаточный запас топлива. Правительство Иркутской области регулярно проводит совещания по ситуации на топливном рынке. В них участвуют ПАО «НК “Роснефть”», АО «Петербургская Биржа», региональные операторы нефтепродуктов, УФАС России по Иркутской области и другие заинтересованные стороны.