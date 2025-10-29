Игорь Кобзев поручил усилить контроль ситуации с топливообеспечением региона

Ситуация на топливном рынке Иркутской области находится на постоянном контроле регионального Правительства. Взаимодействие с Минэнерго России выстроено эффективно. Иркутская область активно участвует в работе федерального штаба по вопросам топливообеспечения субъектов Сибирского федерального округа. Необходимо усилить эту работу для оперативного поступления информации в Минэнерго РФ и координации стабильных поставок нефтепродуктов в регионы, подчеркнул Игорь Кобзев.