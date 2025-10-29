Ричмонд
В Самаре у дома собачника дяди Вовы заметили полицию

Очевидцы сообщили о переполохе у дома «повелителя собак» Владимира Шумилина в центре Самары.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 29 октября 2025 года, жители Самары заметили у дома знаменитого собачника дяди Вовы переполох. К нему подъехали машины полиции. Очевидцы сообщили, что кто-то якобы отравил питомцев Владимира Шумилина, который известен тем, что ездит по городу на велосипеде в компании своих подопечных и пугает людей. Корреспондент «КП-Самара» выяснила, что там произошло на самом деле.

«Собак никто не травил. Кто-то приехал и отловил нескольких. Собак засунули в клетки и увезли», — передает журналист «Комсомолки» с места событий.

Дядя Вова не намерен сдаваться. Он заявил, что будет «звонить в департамент» (вероятно, имелся в виду департамент городского хозяйства и экологии Самары, который занимается организацией отлова бездомных животных) и выяснять, почему забрали его питомцев.

Кто и зачем вызвал полицию к дому Владимира Шумилина, пока не ясно. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что выясняют все обстоятельства.