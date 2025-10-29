Ричмонд
Мингорисполком назвал самый популярный товар на сельхозярмарках у минчан

Мингорисполком сказал, что чаще всего покупают минчане на сельхозярмарках.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком назвал самый популярный товар на сельскохозяйственных ярмарках у минчан. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

— В этом году наиболее популярным является картофель. Различные сорта приобретаются нашими гражданами, — уточнила Елена Нагорная.

Начальник главного управления торговли и услуг отметила, что в Минске уже прошло 130 ярмарок (подробнее про сельскохозяйственные ярмарки мы писали здесь). По ее словам, минчане уже купили 600 тонн картофеля. Нагорная обратила внимание, что в предыдущие сезоны горожане жаловались на качество картофеля.

— В этом году нареканий пока не было, надеемся, что и не будет, — подчеркнула начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

Тем временем мясные ряды обновлены на минской Комаровке.

Ранее МАРТ сказал, регулируются ли цены на сельскохозяйственных ярмарках в Беларуси.

Вместе с тем пожилые и инвалиды получат бесплатную помощь в доставке овощей на дом с ярмарок.