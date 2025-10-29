Мингорисполком назвал самый популярный товар на сельхозярмарках у минчан

Начальник главного управления торговли и услуг отметила, что в Минске уже прошло 130 ярмарок (подробнее про сельскохозяйственные ярмарки мы писали здесь). По ее словам, минчане уже купили 600 тонн картофеля. Нагорная обратила внимание, что в предыдущие сезоны горожане жаловались на качество картофеля.