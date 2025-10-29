В Забайкалье с 1 марта 2026 года больше не будут продавать энергетики по ночам

— За последние 10 лет число тех, кто покупает энергетики выросла: с 16,6% в 2013 году до 22,8% в 2023 году. При этом доля тех, кто вообще не употребляет энергетики, снизилась до 77,2%, — уточнили в пресс-службе Законодательного Собрания.