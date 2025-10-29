Опрос показал, как россияне относятся к проблеме падения морали

С тем, что поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе, в целом, невозможно без участия государства согласились 74% респондентов, в то время как 18% утверждали, что мораль и нравственность — это сфера частной жизни человека, и государство не должно в нее вмешиваться.