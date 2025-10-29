Омичу грозят до 20 лет колонии за оптовые наркозакладки

В Куйбышевский райсуд Омска направлено уголовное дело против 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом рассказали в УМВД 29 октября.
Мужчину задержали в мае 2025 года в подъезде дома на улице 4-й Кордной. Фигурант возвращался после создания в лесном массиве на окраине Центрального округа тайников с запрещенными веществами. У подсудимого изъяли четыре бумажных свертка с порошком, садовую лопатку с остатками земли и три мобильных телефона.
Экспертиза установила, что общая масса наркотика составила почти 300 граммов. Омич около двух месяцев работал на нелегальный интернет-магазин, функционирующий в мессенджере.
Фигуранту предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
