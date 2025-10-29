Омичу грозят до 20 лет колонии за оптовые наркозакладки

Мужчину задержали в мае 2025 года в подъезде дома на улице 4-й Кордной. Фигурант возвращался после создания в лесном массиве на окраине Центрального округа тайников с запрещенными веществами. У подсудимого изъяли четыре бумажных свертка с порошком, садовую лопатку с остатками земли и три мобильных телефона.