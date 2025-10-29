«Битва шефов»: в Казани определили лучших поваров школьных столовых

В столице Татарстана прошел конкурс профессионального мастерства среди заведующих школьными столовыми «Битва Шефов». За звание лучшего боролись восемь профессионалов поварского дела. Победителем конкурса стала заведующая школьной столовой гимназии № 122 Альбина Куликова. Второе место присудили Гульсу Идиятуллиной из гимназии № 18, а третье место разделили между собой два участника: Рафис Салихзянов (гимназия № 36) и Айгуль Гарифуллина (лицей № 83).
Организатором состязания выступил Департамент продовольствия и социального питания Казани при поддержке Казанского торгово-экономического техникума.
Состязание состояло из трех испытаний. Заведующие школьными столовыми в команде с опытным поваром и студентом-целевиком Департамента питания должны были пройти проверку теоретических знаний, продемонстрировать навыки приготовления блюд, а также использовать внимательность и креативность в испытаниях.
Работы конкурсантов оценивались по вкусовым качествам, пользе блюд, а также соблюдению норм и стандартов школьного питания.
«Конкурс стал площадкой для поддержки талантливой молодежи, которая в будущем будет развивать сферу общественного питания в школах города, и подтвердил высокий уровень профессионализма сотрудников, обеспечивающих питание казанских школьников», — отметили в пресс-службе Департамента продовольствия и социального питания.
По завершению состязания для участников конкурса организовали мастер-класс от известного шеф-повара.
Напомним, Департамент продовольствия и социального питания ежедневно обеспечивает питанием 310 тысяч казанцев, а также жителей 10 районов Татарстана. В это число входят 71 тысяча воспитанников детских садов и 5 тысяч пациентов семи городских больниц.