«Битва шефов»: в Казани определили лучших поваров школьных столовых

В столице Татарстана прошел конкурс профессионального мастерства среди заведующих школьными столовыми «Битва Шефов». За звание лучшего боролись восемь профессионалов поварского дела. Победителем конкурса стала заведующая школьной столовой гимназии № 122 Альбина Куликова. Второе место присудили Гульсу Идиятуллиной из гимназии № 18, а третье место разделили между собой два участника: Рафис Салихзянов (гимназия № 36) и Айгуль Гарифуллина (лицей № 83).