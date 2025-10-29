Музей обороны и блокады Ленинграда расширит экспозицию

Градоначальник добавил, что Петербург выполнит и другие взятые на себя обязательства. Речь идет о ежегодном выделении крупнейшим музеям и библиотекам по 100 миллионов рублей. Средства обеспечат закупку произведений искусства. Ожидается, что в ближайшие три года это позволит приобрести порядка 2000 новых экспонатов.