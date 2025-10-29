Ричмонд
Музей обороны и блокады Ленинграда расширит экспозицию

Александр Беглов: Средства на эти цели выделят из бюджета Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Музей обороны и блокады Ленинграда отремонтирует помещения и расширит экспозицию. Средства на эти цели выделят из бюджета Петербурга. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, представляя его проект на 2026−2028 годы на заседании Законодательного собрания, сообщили в пресс-службе Смольного.

— Музей увеличит пространства за счет помещений, переданных Северной столице Министерством обороны и по поручению президента. По предложению наших ветеранов и блокадников, мы сохранили учреждение на прежнем месте. На их капитальное восстановление запланировали 335 миллионов рублей. После его завершения стартует формирование экспозиций.

пояснил Беглов

Градоначальник добавил, что Петербург выполнит и другие взятые на себя обязательства. Речь идет о ежегодном выделении крупнейшим музеям и библиотекам по 100 миллионов рублей. Средства обеспечат закупку произведений искусства. Ожидается, что в ближайшие три года это позволит приобрести порядка 2000 новых экспонатов.

