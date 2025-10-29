В Перми 4 ноября все парковки города станут бесплатными

Все парковки города 1 ноября будут работать в обычном режиме рабочих дней. В два последующих дня, 2 и 3 ноября, парковки в границах тарифных зон № 101, № 102, № 103, № 201 и № 301 работают бесплатно. В границах тарифных зон № 202 и № 302 парковки продолжат работу в обычном режиме — круглосуточно.