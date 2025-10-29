Фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет в Екатеринбурге

Программа включает лучшие фильмы Beat Film Festival, включая картины о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере, фотографе Мартине Парре, а также российское документальное кино и хиты прошлых лет, рассказали организаторы.
Открытие состоится фильмом «Добро пожаловать в Линчлэнд» с участием Кайла Маклахлена, Изабеллы Росселлини и Лоры Дерн, а также камерной лентой «Дэвид Линч: жизнь в искусстве». Также в рамках проекта покажут фильмы «Ансельм. Шум времени», «Я — Мартин Парр», «Время брутализма», «Модернизм, Inc.», «Два стула», «Семейный портрет», «Дача-Культ», «Взаимопонимание» и «Трезвое село».
В программе — работы победителей от платформы Простор от VK: «Выход из воды» о Юлии Ефимовой и «Король тыкв» о выращивании гигантских тыкв. Зрители увидят хиты прошлых лет, такие как «Мишель Гондри: DIY», «Майкл и его джорданы» и «Двадцать лет со Смешариками». Фестиваль дополнят специальные события с участием местных культурных героев. Более подробная программа опубликована на сайте фестиваля.