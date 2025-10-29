Фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет в Екатеринбурге

В программе — работы победителей от платформы Простор от VK: «Выход из воды» о Юлии Ефимовой и «Король тыкв» о выращивании гигантских тыкв. Зрители увидят хиты прошлых лет, такие как «Мишель Гондри: DIY», «Майкл и его джорданы» и «Двадцать лет со Смешариками». Фестиваль дополнят специальные события с участием местных культурных героев. Более подробная программа опубликована на сайте фестиваля.