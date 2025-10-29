В селе Нижнеозерном Оренбургской области открыли модельную библиотеку

Специалисты отремонтировали здание сельского Дома культуры, где расположена библиотека, и благоустроили прилегающую к нему территорию. Учреждение оснастили современным цифровым и интерактивным оборудованием, новой мебелью, а книжный фонд пополнили более 3 тыс. изданий. Еще читатели получили доступ к электронным библиотечным ресурсам. Кроме того, для комфорта посетителей с ограниченными возможностями здоровья разместили пандус и обустроили специализированное рабочее место с компьютером.