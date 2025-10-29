В селе Нижнеозерном Оренбургской области открыли модельную библиотеку

Библиотека села Нижнеозерного Оренбургской области стала модельной в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Специалисты отремонтировали здание сельского Дома культуры, где расположена библиотека, и благоустроили прилегающую к нему территорию. Учреждение оснастили современным цифровым и интерактивным оборудованием, новой мебелью, а книжный фонд пополнили более 3 тыс. изданий. Еще читатели получили доступ к электронным библиотечным ресурсам. Кроме того, для комфорта посетителей с ограниченными возможностями здоровья разместили пандус и обустроили специализированное рабочее место с компьютером.
В библиотеке разместили тематические пространства для занятий молодежной театральной студии, мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, создания мультфильмов и другого. Все эти нововведения смогут оценить почти 900 жителей села, которых обслуживают в учреждении.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.