Нижегородский министр образования Пучков анонсировал проект против буллинга

Источник: Freepik

Михаил Пучков, глава областного Министерства образования Нижегородской области, высказался по поводу инцидента с травлей шестиклассницы в учебном заведении Ветлужского района. Также министр анонсировал новый проект против буллинга. Об этом Михаил Пучков сообщил в своих социальных сетях.

Изначально, преследования происходили в стенах школы, а позже перешли в Telegram-канал, где за происходящим наблюдали сотни подписчиков.

После того, как региональный телеканал осветил ситуацию с преследованием ученицы в Ветлужском муниципальном округе, министр получил официальное обращение от районного отдела образования.

В настоящее время у школьников появилась возможность не только обращаться по телефону доверия, но и анонимно консультироваться с психологом в онлайн-чате или сообщать о случаях травли в рамках проекта «Мы с тобой онлайн».

Ранее нижегородский СК возбудил дело после издевательств над школьницей.