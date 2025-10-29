Омский разведчик погиб при выполнении боевого задания в ДНР

В четверг, 30 октября, в деревне Саургачи Усть-Ишимского района Омской области пройдет траурная церемония. Земляки простятся с участником СВО Рустамом Канановым. Об этом сообщили власти муниципалитета.
Сельчанин родился в июле 1996 года в Саургачах, там же окончил среднюю школу. Последнее время молодой человек трудился разнорабочим на северной вахте. 6 марта 2025 года мужчина подписал контракт и проходил службу в должности разведчика-сапера.
Военный погиб 20 апреля при выполнении боевого задания в ходе проведения спецоперации в Донецкой Народной Республике. Администрация Усть-Ишимского района выразила глубокие соболезнования близким павшего воина. К ним присоединяется редакция «КП Омск».
Уточним, церемония прощания с Рустамом Канановым состоится завтра в 11:00 по адресу: улица Победы, дом № 20.