Мэрия Хабаровска советует отказаться от поездок из-за мокрого снега

В Хабаровске завтра — 30 октября утром и днём ожидаются осадки в виде мокрого снега. По поручению мэра города все службы благоустройства находятся в полной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможный гололёд на дорогах, — сообщает телеграм-канал Мэрия Хабаровска.