Мэрия Хабаровска советует отказаться от поездок из-за мокрого снега

30 октября городские службы готовы к гололёду и снегопаду.

Источник: телеграм-канал Мэрия Хабаровска

В Хабаровске завтра — 30 октября утром и днём ожидаются осадки в виде мокрого снега. По поручению мэра города все службы благоустройства находятся в полной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможный гололёд на дорогах, — сообщает телеграм-канал Мэрия Хабаровска.

Заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александр Лютов призвал автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, соблюдать безопасную дистанцию и не выезжать без зимней резины.

Чтобы снизить риски аварий, в разных частях города устанавливаются ёмкости с песком. Сегодня баки появились на улицах Бойко-Павлова, Калинина, Волочаевской, Пушкина, Дзержинского, Тургенева, Шевченко, Комсомольской, переулке Ленинградском и Амурском бульваре, а также на подъемах.

Температура воздуха ночью составит −2…-4ºС, днём +4…+6ºС. Ветер 7−12 м/с, порывы до 15−18 м/с.

Снег ожидается около 05:00, к 09:00 дождь.