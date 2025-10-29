Мэрия Хабаровска советует отказаться от поездок из-за мокрого снега

В Хабаровске завтра — 30 октября утром и днём ожидаются осадки в виде мокрого снега. По поручению мэра города все службы благоустройства находятся в полной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможный гололёд на дорогах, — сообщает телеграм-канал Мэрия Хабаровска.
Заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александр Лютов призвал автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, соблюдать безопасную дистанцию и не выезжать без зимней резины.
Чтобы снизить риски аварий, в разных частях города устанавливаются ёмкости с песком. Сегодня баки появились на улицах Бойко-Павлова, Калинина, Волочаевской, Пушкина, Дзержинского, Тургенева, Шевченко, Комсомольской, переулке Ленинградском и Амурском бульваре, а также на подъемах.
Температура воздуха ночью составит −2…-4ºС, днём +4…+6ºС. Ветер 7−12 м/с, порывы до 15−18 м/с.
Снег ожидается около 05:00, к 09:00 дождь.