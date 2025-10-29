Школьные чаты в Свердловской области полностью переводят в мессенджер МАХ

«С 5 ноября в вашем регионе чаты Сферума VK останутся только для чтения. Чтобы быть в курсе школьных новостей, самое время установить мессенджер МАХ», — гласит текст.
Впрочем, это не смутило екатеринбурженку.
«Как родитель, я рада, что все школьные чаты теперь переведены на платформу госмессенджера МАХ. Это удобно, так как вся переписка с учителями и общение с классом теперь сосредоточены в одном месте. Мы уже провели общее собрание в формате видеозвонка, и связь была стабильной. Это позволяет нам проще организовывать общение и получать информацию о школьных делах. Сейчас осталось сделать так, чтобы и чаты с детьми, особенно старших классов были сформированы на этой платформе, пока страшеклассники пользуются VK-мессенджером, что тоже удобно», — поделилась мнением Наталья.
«Сферум» — образовательная платформа для коммуникации между учителями, учениками и родителями на базе мессенджера соцсети «ВКонтакте».
Как писал «ФедералПресс», число пользователей отечественного мессенджера в России уже превысило 50 млн человек.