Стоимость лекарств предложили компенсировать пенсионерам в Ростовской области

В пояснительной записке к законопроекту указано, что люди старше 70 лет вынуждены тратить более 80% своих доходов на основные нужды, включая лекарственные препараты и медицинское обслуживание. При этом расходы на медицину постоянно растут. Например, цены на лекарства за 2024 год выросли на 12%, что превысило показатель годовой инфляции.