Стоимость лекарств предложили компенсировать пенсионерам в Ростовской области

В Ростовской области и в других регионах страны пенсионерам с низкими доходами хотят полностью компенсировать стоимость лекарств. Проект соответствующего закона внесли на рассмотрение Госдумы.
Законопроект предусматривает выплату субсидий на лекарства, медицинские изделия и специальное лечебное питание. Если предложение одобрят, на новую меру поддержки смогут претендовать получатели страховой пенсии по старости или пожилые люди, имеющие доход не выше полутора прожиточных минимума.
Размер компенсации должен покрывать покроет полную стоимость необходимых препаратов и медицинских изделий. При этом все товары должны входить в перечень, утвержденный правительством РФ.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что люди старше 70 лет вынуждены тратить более 80% своих доходов на основные нужды, включая лекарственные препараты и медицинское обслуживание. При этом расходы на медицину постоянно растут. Например, цены на лекарства за 2024 год выросли на 12%, что превысило показатель годовой инфляции.
— Необходимы комплексные, системные, существенные меры поддержки старшего поколения. Не должно возникать ситуации, когда многие пенсионеры вынуждены выбирать между лекарствами и базовыми потребностями, — подчеркивают авторы законопроекта.
Финансирование программы планируют осуществлять из федерального бюджета. Также будут задействованы средства бюджетов субъектов Российской Федерации.
Добавим, сейчас бесплатное обеспечение лекарствами предусмотрено только для отдельных категорий граждан, имеющих право на льготы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.