Белорусы смогут оплатить проезд в маршрутках картой с 1 ноября

Оплата картой станет доступна в маршрутках в Беларуси с 1 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут оплатить проезд в маршрутках картой с 1 ноября. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

В МНС в связи с поступающими обращениями, проинформировали о том, что с 1 ноября 2025 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые осуществляют перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2 (речь идет про маршрутки), вводится обязанность использовать платежные терминалы.

Согласно постановлению белорусского правительства и Национального банка, перевозчики должны будут использовать или карточный платежный терминал, или платежный терминал. В ведомстве пояснили: карточный платежный терминал представляет из себя физическое устройство, дающее возможность принимать платежи только с использованием банковских карт.

Что же касается платежного терминала, то это более широкое понятие, включающее возможность оплаты при помощи QR-кодов, банковских карт и так далее.

«Использование сервисов E-POS, “Оплати”, SmartPay, Cashew признается выполнением требований законодательства. Для подключения необходимо заключить договор с владельцем выбранного сервиса», — обратили внимание в пресс-службе.

В МНС добавили: в том случае, если перевозчик не приобрел физический терминал, то он может использовать любой удобный электронный сервис, который обеспечивает безналичную оплату.