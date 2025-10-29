Белорусы смогут оплатить проезд в маршрутках картой с 1 ноября

В МНС в связи с поступающими обращениями, проинформировали о том, что с 1 ноября 2025 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые осуществляют перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2 (речь идет про маршрутки), вводится обязанность использовать платежные терминалы.