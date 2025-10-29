Ричмонд
Челябинская медсестра получила звание ветерана за помощь донбасским детям

Медсестру из Челябинска признали ветераном боевых действий.

Источник: Минздрав Челябинской области

Старшая медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей челябинской ОКБ № 2 Ольга Байшева получила удостоверение ветерана боевых действий.

— Документ был вручен за самоотверженную работу по оказанию медицинской помощи детям в зоне специальной военной операции, — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Ольга Байшева работала на Донбассе с ноября 2022 до мая 2023 года вместе с другими южноуральскими медиками. Основной задачей специалистов были профилактические осмотры детей.

Я, как медицинская сестра, работала вместе с врачом ультразвуковой диагностики. Всего в этой командировке работало 13 человек, включая водителя, и каждый внес свой вклад в общее дело.

Ольга Байшева
Старшая медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей челябинской ОКБ № 2

Ранее медсестре вручили медаль Луки Крымского и знак отличия от профсоюза работников здравоохранения России.