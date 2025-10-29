Создана логическая цифровая модель горного предприятия

«Специалисты Университета МИСИС создали цифровую модель, которая связывает между собой все составляющие горнодобывающего предприятия: от оборудования до программ управления, и предлагает рекомендации, где технологические процессы могут выполняться без участия человека. Универсальная система применима для организаций, где затруднено наблюдение за всеми элементами», — отметили в пресс-службе.