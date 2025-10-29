Ричмонд
50 бывших мигрантов-уклонистов обнаружили в Воронежской области

Военный следственный отдел по Воронежскому гарнизону провел очередные рейды по стройкам области, где, как оказалось, трудятся бывшие иностранцы, не вставшие на воинский учет.

В частности, на стройке в Советском районе Воронежа из 20 работников, недавно получивших паспорта РФ, четверо так и не встали на воинский учет. Всего с 17 по 29 октября в Воронежской области обнаружили 50 экс-мигрантов, нарушивших закон.

В итоге бывших иностранцев проводили в военкоматы, где они оформили все необходимые документы. Также стало известно, что за прошедшую неделю шесть иностранцев заключили контракты с Минобороны.