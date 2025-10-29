Московские школьники получили Гран-при на турнире по робототехнике

Команда московских школьников завоевала Гран-при на Всероссийском турнире по робототехнике, который прошел на федеральной территории «Сириус» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Победу в турнире одержали ученики школ № 1518 и № 2036. Также ребята успешно проявили себя в личном зачете и специальных номинациях. Всего призовые места заняли 57 юных москвичей.
«Эмоции просто потрясающие — моя команда завоевала Гран-при, и мы невероятно рады такому результату. Особенность этого турнира была в том, что задания постоянно менялись и нам приходилось учиться быстро адаптироваться к новым условиям, что было очень увлекательно. Задачи действительно нестандартные: если на других олимпиадах робот обычно движется по линии, то здесь, например, нужно было поднять максимально тяжелый груз — это сложно и интересно», — поделился впечатлениями ученик 9 класса школы № 1518 Илья Денисов.
В общей сложности в соревнованиях по робототехнике приняли участие более 200 учащихся 5−11 классов из разных регионов России. Их отбирали по результатам академических достижений, в том числе учитывали участие в олимпиадах. В «Сириусе» ребятам нужно было создать устройства, которые могут помочь в освоении заснеженных гор. Например, они разработали роботов для строительства мостовых опор, доставки грузов на высоту с помощью подъемных механизмов или преодоления склонов и слаломных трасс.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.