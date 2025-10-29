Московские школьники получили Гран-при на турнире по робототехнике

«Эмоции просто потрясающие — моя команда завоевала Гран-при, и мы невероятно рады такому результату. Особенность этого турнира была в том, что задания постоянно менялись и нам приходилось учиться быстро адаптироваться к новым условиям, что было очень увлекательно. Задачи действительно нестандартные: если на других олимпиадах робот обычно движется по линии, то здесь, например, нужно было поднять максимально тяжелый груз — это сложно и интересно», — поделился впечатлениями ученик 9 класса школы № 1518 Илья Денисов.