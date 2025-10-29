Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе отремонтировали дорогу на Байдарском переулке

Она ведет к жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры.

Проезжую часть на переулке Байдарском в селе Орлином в Севастополе привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Севастопольском Автодоре».

Протяженность дороги составляет более 100 м. Там специалисты сделали основание из щебеночно-песчаной смеси, уложили два слоя асфальта, а также обустроили обочины.

Переулок Байдарский имеет важное значение для жителей села Орлиного. Он ведет к жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры. В частности, рядом находится школа № 47. Так что проведенные работы позволят обеспечить безопасность и комфорт для учеников и их родителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.