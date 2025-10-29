В Севастополе отремонтировали дорогу на Байдарском переулке

Проезжую часть на переулке Байдарском в селе Орлином в Севастополе привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Севастопольском Автодоре».
Протяженность дороги составляет более 100 м. Там специалисты сделали основание из щебеночно-песчаной смеси, уложили два слоя асфальта, а также обустроили обочины.
Переулок Байдарский имеет важное значение для жителей села Орлиного. Он ведет к жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры. В частности, рядом находится школа № 47. Так что проведенные работы позволят обеспечить безопасность и комфорт для учеников и их родителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.