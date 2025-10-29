В Севастополе отремонтировали дорогу на Байдарском переулке

Переулок Байдарский имеет важное значение для жителей села Орлиного. Он ведет к жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры. В частности, рядом находится школа № 47. Так что проведенные работы позволят обеспечить безопасность и комфорт для учеников и их родителей.