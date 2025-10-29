В деревне Кондратово Пермского края построили поликлинику

Поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену, построили в деревне Кондратово Пермского края при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
Новое медучреждение появилось по адресу: улица Яблокова, 8. Сейчас его оснащают всем необходимым оборудованием. В частности, в поликлинике разместили кабинеты функциональной диагностики, рентген-исследований, УЗИ, а также дневной стационар по терапевтическому профилю. Там будут обслуживать около 16 тысяч жителей.
«Строим медицинскую инфраструктуру по всему краю, чтобы все жители могли получать высококвалифицированную помощь рядом с домом. Сейчас возводим сразу пять поликлиник в регионе — в Осе, Соликамске и Перми», — отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.