Госдума проработает предложения о новых мерах в отношении иноагентов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов.
«Уважаемые коллеги, в ходе выступления Лугового Андрея Константиновича прозвучал ряд предложений. Они заслуживают поддержки и внимания. Просьба профильный комитет, чтобы обратил на это уже свое внимание и постарался найти возможным поддержать эти предложения, реализовав их уже в виде поправок в законодательство», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он заявил, что иноагенты — это люди, изменившие своей стране, которые финансируются из-за рубежа, работают с зарубежными фондами и структурами, нанося ущерб и вред государству, делая все для подрыва интересов Российской Федерации.
«Мы должны постоянно заниматься вопросами обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнул председатель Госдумы.