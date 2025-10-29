Ричмонд
Госдума проработает предложения о новых мерах в отношении иноагентов

Володин поручил проработать новые меры в отношении иноагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов.

«Уважаемые коллеги, в ходе выступления Лугового Андрея Константиновича прозвучал ряд предложений. Они заслуживают поддержки и внимания. Просьба профильный комитет, чтобы обратил на это уже свое внимание и постарался найти возможным поддержать эти предложения, реализовав их уже в виде поправок в законодательство», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он заявил, что иноагенты — это люди, изменившие своей стране, которые финансируются из-за рубежа, работают с зарубежными фондами и структурами, нанося ущерб и вред государству, делая все для подрыва интересов Российской Федерации.

«Мы должны постоянно заниматься вопросами обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнул председатель Госдумы.

