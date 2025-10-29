Вспышки из активного центра на Солнце могут начать влиять на Землю

«Активный центр почти полностью пересек солнечный диск и скоро появится на видимой стороне Солнца на его левом восточном крае. Предварительно, это произойдет в субботу, после чего происходящие здесь процессы станут прямо видны с Земли, а еще через пять-семь дней начнут и влиять на Землю. Посмотрим, хватит ли до этого времени энергии», — уточняется в сообщении.