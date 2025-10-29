Минград обозначил требования к комплексной застройке в Самарской области

Программу КРТ запустили в 2022 году. Суть довольно проста. Власти выставляют на аукционы кварталы со старыми (чаще всего аварийными и ветхими) домами. Победивший застройщик берет на себя обязательства по расселению жителей, а взамен получает возможность построить на освобожденной территории новые многоэтажки. Подход к КРТ меняют в рамках градостроительной реформы.