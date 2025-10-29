Как молодые россияне зарабатывают, зависая на высоте, проводя электричество и проектируя мебель

Как и в других профессиях, которые мало знакомы обычному человеку, промальп окружен стереотипами. Популярнее всего два: люди думают, что все альпинисты любят горы, и что они лезут по зданию снизу-вверх. На самом деле, сам Алексей скалолазанием не увлекается и никогда не был в горах, а с крыш, наоборот, спускаются сверху-вниз, поскольку так легче. Более того, ~высотники стараются, по возможности, один раз выйдя за парапет, вообще не подниматься обратно, чтобы не тратить силы.~