Омское УФАС оштрафует мобильного оператора за незаконные рекламные рассылки

Сообщение содержало предложение: «Быстро и просто: получить нужную сумму можно за пару минут. Достаточно оформить заявку и до 30 000 рублей поступят вам на карту… Условия: 0% на 7 дней, оформление онлайн, нужен только паспорт». В этом же отправлении была указана фирма, оказывающая финансовые услуги.