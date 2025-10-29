Омское УФАС оштрафует мобильного оператора за незаконные рекламные рассылки

Сообщение содержало предложение: «Быстро и просто: получить нужную сумму можно за пару минут. Достаточно оформить заявку и до 30 000 рублей поступят вам на карту… Условия: 0% на 7 дней, оформление онлайн, нужен только паспорт». В этом же отправлении была указана фирма, оказывающая финансовые услуги.
В ведомстве установили, что рассылка осуществлялась без предварительного согласия абонента. Одновременно внимание получателя привлекалось без раскрытия всех обязательных условий предоставления услуги.
Заседание комиссии Омского УФАС по данному делу назначено на 19 ноября 2025 года.
