В Подмосковье состоится первый этап Кубка России по конькобежному спорту

За награды будут бороться более 200 атлетов из 25 регионов России и Белоруссии. Программа состязаний включает гонки на классических дистанциях: 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 м, командные забеги и масс-старт. За серию этапов Кубка России конькобежцы будут накапливать рейтинговые баллы. Победителей и призеров определят по наибольшей сумме очков, полученных за все туры соревнований.