В Подмосковье состоится первый этап Кубка России по конькобежному спорту

Первый этап Кубка России по конькобежному спорту пройдет с 30 октября по 1 ноября в Коломне, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Соревнования организуют в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России».
За награды будут бороться более 200 атлетов из 25 регионов России и Белоруссии. Программа состязаний включает гонки на классических дистанциях: 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 м, командные забеги и масс-старт. За серию этапов Кубка России конькобежцы будут накапливать рейтинговые баллы. Победителей и призеров определят по наибольшей сумме очков, полученных за все туры соревнований.
Следующий этап пройдет в ноябре этого года в Санкт-Петербург, а в 2026-м спортсмены отправятся в Челябинск и Киров. Финальные старты вновь пройдут в Коломне с 5 по 7 марта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.