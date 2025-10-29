Когда начнется ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года?

Когда очередной ретроградный Меркурий в 2025 году?
Осенний ретроградный Меркурий 2025 года станет третьим и последним в этом году. Он захватит вторую и третью декады ноября, создав напряженный фон перед последним месяцем года.
Заключительный период ретроградного Меркурия в 2025 году продлится с 9 по 29 ноября и составит 20 дней.
Что такое ретроградный Меркурий?
Ретроградное движение — это иллюзия, возникающая из-за разницы орбит Земли и других планет. Представьте, что вы едете на машине по шоссе и обгоняете более медленный автомобиль. В момент обгона вам может показаться, что этот автомобиль на мгновение поехал назад относительно вас, хотя на самом деле он продолжает двигаться вперед.
То же самое происходит и с планетами. Меркурий движется по своей орбите вокруг Солнца быстрее Земли. Примерно 3−4 раза в год наша планета «обгоняет» Меркурий. В этот период с Земли кажется, что самая близкая к Солнцу планета останавливается и начинает двигаться в обратном направлении по небосводу. Это и есть ретроградность.
Таким образом, с астрономической точки зрения никакого реального обратного движения не происходит — это лишь игра перспективы. Астрономы спокойно фиксируют это явление в своих расчетах, не придавая ему какого-либо особого значения.
Что значит ретроградный Меркурий с точки зрения астрологии?
В астрологии Меркурий — планета-посланник, отвечающая за коммуникацию, информацию, логику, транспорт, технологии и договоренности. Когда он становится ретроградным, его энергия, как считается, направляется не вовне, а внутрь. Это период пересмотра, а не продвижения.
Ключевая идея ретроградного Меркурия — re- (пере-): пересмотреть, проверить, исправить, вернуться.
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года — это не время для паники, а возможность замедлиться перед финальным рывком года. Используйте этот период, чтобы переосмыслить свои убеждения, довести до ума текущие дела и подготовить прочный фундамент для новых свершений в наступающем 2026 году. Помните, что знание — это сила, и будучи предупрежденным, вы можете превратить потенциальные сложности в свои преимущества.