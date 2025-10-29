Когда начнется ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года?

Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года — это не время для паники, а возможность замедлиться перед финальным рывком года. Используйте этот период, чтобы переосмыслить свои убеждения, довести до ума текущие дела и подготовить прочный фундамент для новых свершений в наступающем 2026 году. Помните, что знание — это сила, и будучи предупрежденным, вы можете превратить потенциальные сложности в свои преимущества.