В Волгодонске прошел фестиваль-конкурс «Созвездие талантов России»

Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Созвездие талантов России» по направлениям «Вокал» и «Хореография» прошел 18 и 19 октября в Волгодонске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мероприятие состоялось на площадке Дворца культуры «Октябрь». В нем приняли участие юные творцы из Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкии и Луганской Народной Республики. Среди членов жюри были директор труппы Русского национального звездного балетного театра Руслан Светачев, главный хормейстер Ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова Татьяна Савченко и педагог Музыкальной академии Ларисы Долиной Раиса Давыдова.
В направлении «Хореография» лучшими стали участники коллективов «Жемчужины Дона» и «Казачий Дон». А в номинации «Эстрадный вокал» Гран-при получили представители волгодонского ансамбля «До-ми-соль».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.